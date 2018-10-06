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Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

DHA | 06.10.2018 - 18:22..
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Muş'ta 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, il genelinde belirlenen çeşitli adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak baskınında düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapılırken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranmasının olduğunu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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