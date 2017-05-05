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Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

MUŞ’ta PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda HDP ve DBP’li 6 kadın gözaltına alındı.

05.05.2017 - 08:54
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Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK Terör Örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda; HDP Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı, DBP İl Genel Meclisi üyesi, DBP Varto İlçe Eş Başkanı ile 2 kadın daha gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Bu kişilerin evlerinde ve  Varto HDP binasında yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve terör örgütü elebaşına ait resimler ele geçirildi.

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