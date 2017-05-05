Muş’ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

1 Van Persie: Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanıyorum Van Persie, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi kupa maçında olduğu gibi yine gol atıp kazanacaklarını söyledi.

2 Obama 'başkanlık okulu' kurmaya hazırlanıyor ABD’nin eski başkanı Obama, geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

3 Dolar kurunda yukarı yönlü hareket bugün de devam edecek Küresel pay piyasaları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşle tedirgin olurken, bugün ABD'de açıklanacak TDİ verisinin piyasalarda etkin olacak

4 Temmuz’da emekli maaşları değişiyor Şimdiden zam için ipuçları gelmeye başladı. 2 bin lira maaşı olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisine şimdiden 114 liralık artış oluştu.

5 Google'da en çok aranan kategoriler belli oldu Yapılan bir araştırmaya göre, nisan ayında en çok aranan kategoriler sıralandı.

6 Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlamanın küresel piyasalara etki edeceği endişesiyle petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesini gördü.