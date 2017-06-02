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Muş'ta sokağa çıkma yasağı

Muş'ta bazı bölgelerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

02.06.2017 - 02:00
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depoları bularak tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında cumhuriyet savcılığı ile koordineli şekilde arama yapmak üzere operasyon düzenleneceği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyonlarda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için İl İdaresi Kanunu gereğince 2 Haziran saat 00.30'dan itibaren merkeze bağlı Yamaç ve Yörecik köyleri ile Zongar, Derik, Beşevler ve Sılmanevleri mahalleleri ve Pekut Yaylası ile sınırlı olmak üzere operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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