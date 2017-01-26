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Muş'ta sosyal medya propagandasına 10 gözaltı

Muş’ta sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

26.01.2017 - 16:30
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Muş'ta sosyal medya propagandasına 10 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan il merkezinden 3, Bulanık ilçesinden 6 ve Malazgirt ilçesinden 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

"MÜCADELİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar, sosyal medya hesabından ’terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak’ suçundan adli mercilere sevk edilmiş olup, tahkikatları devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

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