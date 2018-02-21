Muş'ta terör operasyonu: 11 tutuklama

Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tem Şube Müdürlüğü ekipleri Polis Özel Harekâtı Destekli il merkezi, Bulanık ve Varto İiçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; 13 Ağustos 2015 tarihinde Bulanık ilçesinde sözde Özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan eden şahıslar ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytindalı Harekâtına yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunan, aralarında HDP Bulanık İlçe Başkanı ve delegelerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Şahıslardan 11’inin çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı, 12’sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 4 kişinin de savcılıkça serbest kaldığı belirtildi.