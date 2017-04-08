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Muş'ta terör operasyonu: 2 tutuklama 12 gözaltı

Muş'ta PKK'ye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandıi 12 kişi gözaltına alındı.

08.04.2017 - 19:22
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Muş'ta terör operasyonu: 2 tutuklama 12 gözaltı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Varto İlçesi'ne bağlı Teknedüzü Köyü'nde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bulanık İlçesi'ne bağlı Kızılağaç Beldesi'nden ise 'terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütü adına tehdit ve terör maksatlı darp' suçlarından 11 kişi, Adıvar Köyü'nde ise 'PKK/KCK terör örgütü propagandası' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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