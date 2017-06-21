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Muş'ta terör operasyonu: 2 tutuklama

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

21.06.2017 - 05:12
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Muş'ta terör operasyonu: 2 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Varto merkez ve kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan çalışmalarda kuryelik/işbirlikçilik yaptıkları, örgütün sözde köy meclisi üyesi oldukları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerini organize ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Biri eski Varto DBP İlçe Başkanı, 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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