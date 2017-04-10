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Muş'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10.04.2017 - 21:21
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Muş'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren işbirlikçiler tarafından Konakkuran beldesinde oluşturulan sözde "köy komisyonu"nun faaliyetlerini ortaya çıkartmak, örgüte yardım ve yataklık ile eleman ve finans desteği sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Konakkuran beldesinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Tespit edilen 20 şahıs gözaltına alınarak, adli işlemleri devam etmektedir. Aramalarda kaleşnikof, 4 kaleşnikof şarjörü ve bu silaha ait 33 fişek, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, bilgisayar, 8 terör örgütü PKK/KCK mensubu fotoğrafı, 4 terör örgütü PKK/KCK'yı övücü kitap ve dergi ele geçirilmiştir. Ayrıca Varto-Karlıova karayolunun Sazlıca köyü mevkisinde yapılan yol kontrolü esnasında ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan bir kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahsın da adli işlemi devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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