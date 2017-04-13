Muş'ta terör operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile yaşanan krize dair Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Sezonun ilk yarısında oynanan G.Saray derbisinde ezeli rakibine şık bir gol atan Van Persie, yine fileleri havalandırmak istediğini söyledi.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

3 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

4 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.

5 Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.

6 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.