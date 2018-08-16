taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7345
Euro
6.53815
Altın
1179.49
Borsa
88187.18

Muş’ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

İHA | 16.08.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muş’ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, toplumsal olaylarda kamu kurumları ve güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı saldırılarda bulunan, lastik yakma eylemlerine karışan şahıslara yönelik 14-15 Ağustos 2018 günlerinde yapılan operasyon neticesinde 21 şahıs yakalanmış olup, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

318
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

255
Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

117
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

555
IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

124
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

87
Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM