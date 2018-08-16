Muş’ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Güvenlik güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri ortadan kaldırılarak, bölücü terör örgütü daha da güçsüzleştirildi.

Bir takım sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırılan Şişko Nuri lakabıyla bilinen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin anjiyo oldu. Sezgin, anjiyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt; Brunson'ın evine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir çağrısı yaptı.

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ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.