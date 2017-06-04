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Muş'ta terör operasyonu: 5 korucu yaralı

terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.

04.06.2017 - 00:17
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Valilikten yapılan açıklamada, 1 Haziran günü itibariyle "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017/17 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Dibekli köyü Gribeli tepe bölgesinde icra edilen operasyonda, bugün saat 16.20 sıralarında görevli time bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı güvenlik korucuları Muş Devlet Hastanesine kaldırılmış, tedavileri devam etmektedir."

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği bildirildi.

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