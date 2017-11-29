taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.547
USD
3,9507
EURO
4,6893
ALTIN
164,43
PETR
63,2400

Muş'ta terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda aralarında 3 köy muhtarının da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

AA | 29.11.2017 - 12:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN DA PROPAGANDA YAPIYORLARDI

Bu kapsamda, il genelinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen üçü köy muhtarı 10 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı
Sao Paulo kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.
Çalınarak satışa çıkarılan televizyonuna müşteri oldu
Antalya'da iş yerinden çalınan televizyonunun internet üzerinden satışa sunulduğunu gören vatandaş, polisle işbirliği yaptı.
Kars'ta öğrencilerin kavgası kanlı bitti
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Şemdinli'de sigara kaçakçılarına darbe
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasonda 11 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

513
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

194
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

53
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

130
Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

252
İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

18
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM