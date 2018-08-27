taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.163
Euro
7.18505
Altın
1207.4195
Borsa
90998.62

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda iki şahıs tutuklandı.

İHA | 27.08.2018 - 16:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Metruk bir bina içerisinde yapılan incelemede, bir şahsın yapılan üst aramasında sigara paketi içerisinde satışa hazır vaziyette 10,12 gram 25 adet fişek halinde eroin maddesi ve ayrı ayrı poşetler halinde toplam 86,55 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Başka bir şahsın üzerinden satışa hazır halde paketlenmiş 10,54 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs, ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. İki farklı kişinin üzerinden de 2 adet Ecstasy hap ve 1.91 gram esrar maddesi ile farklı dört şahsın bulunduğu aracın içerisinden ise 2.27 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimizde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslarla mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

168
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

122
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

128
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

33
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM