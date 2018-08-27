Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Metruk bir bina içerisinde yapılan incelemede, bir şahsın yapılan üst aramasında sigara paketi içerisinde satışa hazır vaziyette 10,12 gram 25 adet fişek halinde eroin maddesi ve ayrı ayrı poşetler halinde toplam 86,55 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Başka bir şahsın üzerinden satışa hazır halde paketlenmiş 10,54 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs, ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. İki farklı kişinin üzerinden de 2 adet Ecstasy hap ve 1.91 gram esrar maddesi ile farklı dört şahsın bulunduğu aracın içerisinden ise 2.27 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek’ suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimizde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslarla mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.” denildi.