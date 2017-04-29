taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

Mustafa Akaydın Antalya'daki bira yasağına tepkili

Antalya'da kendi döneminde bira festivalleri düzenleyen CHP'li Akaydın, yeni düzenlemeyi eleştirdi.

29.04.2017 - 14:08
  1. Haberler
  2. Gündem

1

Antalya Valiliği geçtiğimiz günlerde, açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Avrupa'da ve Amerika'da birçok örneğinin bulunduğu alkol düzenlemesi, Antalya'da yürürlüğe girince tartışmalar başladı. Bu tartışmalara katılanlardan biri de CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın oldu.

"AÇIK HAVADA ALKOL İÇMENİN NE ZARARI VAR?"

Mustafa Akaydın, düzenlemenin "çok vahim bir karar" olduğunu belirterek, "açık havada içki içmenin ne zararı olur" diye sordu.

Mustafa Akaydın Antalya'daki bira yasağına tepkili
(Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın döneminde; Oktoberfest Bira Festivalleri düzenleniyordu)

"ÇOK VAHİM BİR KARAR"

Akaydın şu ifadeleri kullandı;

"Çok vahim bir karar. AK Parti iktidarı ve Menderes Türel’in belediye başkanlığı döneminde Antalya’da turizmi baltalamaya dönük uygulamalar yaşandı. Bir turistin açık havada birasını içmesinin ne zararı olur? Taşkınlık yapan olursa, ki taşkınlığı sadece içki içen yapmaz, herkes yapabilir, polis müdahale edip gereğini yapar. Bu yasak turizm için ciddi bir darbedir.

"İRANLI TURİST BİLE GELMEZ"

Zaten Avrupalı turistin yerini Arap turist almaya başladı, ama bu içki yasağını duyarlarsa İranlı turistler bile gelmezler. İranlılar gibi Arap turistlerin bir bölümü de kendi ülkelerindeki yasaklar nedeniyle Türkiye’ye geliyorlar. Ama şimdi bırakın Avrupalıyı İran’lı turistleri bile kaybederiz. Hele Rus turiste ‘açık alanda içki içemezsin’ demek hakaret gibi bir şey."

Mustafa Akaydın Antalya'daki bira yasağına tepkili

Mustafa Akaydın Antalya'daki bira yasağına tepkili

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD'li teröristler ABD bayrağı altında nöbet tutuyor

PYD'li teröristler ABD bayrağı altında nöbet tutuyor

119
Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

172
Yıldız avcısı New York'ta satıldı

Yıldız avcısı New York'ta satıldı

29
Kılıçdaroğlu'na kahkaha attıran fotoğraf

Kılıçdaroğlu'na kahkaha attıran fotoğraf

29
Adil Öksüz'ün ByLock kullanan yengesi itirafçı oldu

Adil Öksüz'ün ByLock kullanan yengesi itirafçı oldu

28
Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

37
Merve Özbey ile sevgilisi arasındaki boy farkı

Merve Özbey ile sevgilisi arasındaki boy farkı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM