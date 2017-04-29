Mustafa Akaydın Antalya'daki bira yasağına tepkili

Antalya Valiliği geçtiğimiz günlerde, açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Avrupa'da ve Amerika'da birçok örneğinin bulunduğu alkol düzenlemesi, Antalya'da yürürlüğe girince tartışmalar başladı. Bu tartışmalara katılanlardan biri de CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın oldu.

"AÇIK HAVADA ALKOL İÇMENİN NE ZARARI VAR?"

Mustafa Akaydın, düzenlemenin "çok vahim bir karar" olduğunu belirterek, "açık havada içki içmenin ne zararı olur" diye sordu.



(Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın döneminde; Oktoberfest Bira Festivalleri düzenleniyordu)

"ÇOK VAHİM BİR KARAR"

Akaydın şu ifadeleri kullandı;

"Çok vahim bir karar. AK Parti iktidarı ve Menderes Türel’in belediye başkanlığı döneminde Antalya’da turizmi baltalamaya dönük uygulamalar yaşandı. Bir turistin açık havada birasını içmesinin ne zararı olur? Taşkınlık yapan olursa, ki taşkınlığı sadece içki içen yapmaz, herkes yapabilir, polis müdahale edip gereğini yapar. Bu yasak turizm için ciddi bir darbedir.

"İRANLI TURİST BİLE GELMEZ"

Zaten Avrupalı turistin yerini Arap turist almaya başladı, ama bu içki yasağını duyarlarsa İranlı turistler bile gelmezler. İranlılar gibi Arap turistlerin bir bölümü de kendi ülkelerindeki yasaklar nedeniyle Türkiye’ye geliyorlar. Ama şimdi bırakın Avrupalıyı İran’lı turistleri bile kaybederiz. Hele Rus turiste ‘açık alanda içki içemezsin’ demek hakaret gibi bir şey."