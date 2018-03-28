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Mustafa Balbay Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarını savundu

Meclis'te konuşan CHP'li Balbay, YPG sempatizanlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör faaliyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 09:57..
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Mustafa Balbay Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarını savundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterisinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir şekilde tepki göstererek, "Meydanı bunlara bırakmayacağız" demişti.

TERÖR YANDAŞLARINA TEK KELİME YOK

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, YPG sempatizanı öğrencileri savunup Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı.

Mustafa Balbay Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarını savundu

Mustafa Balbay Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarını savundu

"EĞİTİM HAKKI YOK DEMEK..."

Balbay, Erdoğan'ın terör yandaşlarına eğitim hakkı tanımıyor olmasını "terör faaliyeti" olarak nitelendirerek skandal sözlere imza attı.

CHP'li Mustafa Balbay, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin operasyondan yana, bir grup öğrencinin de buna karşı olması üniversite ortamında hoş görülmesi gereken bir tutumken Cumhurbaşkanının çıkıp 'Afrin Operasyonu’nu eleştirenlerin eğitim hakkı yok' demesi terör faaliyetidir, bir Cumhurbaşkanının öğrencilere böyle bir şey deme hakkı yoktur. (CHP sıralarından alkışlar) Halen hapishanelerde 69 bin lise ve üniversite öğrencisi vardır. Tutuklulara bile eğitim hakkı verirken bir üniversite öğrencisine 'Sen okuyamazsın' demek bir terör faaliyetidir, kınıyorum." diye konuştu

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