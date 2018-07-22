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Doktoru tehdit ederek tekmeyle saldırdı

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Mustafa Balbay: CHP'ye acıyın ve kurultaya gidin

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1 TOKİ inşaatında çalışan işçi, 30 metreden düştü Denizli'de TOKİ inşaatında çalışan 43 yaşındaki İbrahim Şahan, temel için kazılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü

2 İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak ünlenen 64 yaşındaki Charles Bronson aldatıldı. Eşi Paula Williamson, tatil için gittiği İspanya'da iki erkekle samimi pozlar verdi.

3 Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı Kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirten Balbay, delegelerin değişim isteğinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

4 Bosna Savaşı'nda 7 binden fazla kurban halâ kayıp Bosna Hersek'te yaşanan savaştan 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen 7 binden fazla kişinin cesedine ulaşılamadı.

5 Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'de bulunan Bakan Berat Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine iştirak etti.

6 Doktoru tehdit ederek tekmeyle saldırdı İstanbul'da bir hastanede hasta yakını, ölümle tehdit ettiği kadın doktora tekme ile saldırdı.