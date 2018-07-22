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Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirten Balbay, delegelerin değişim isteğinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 03:43..
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Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Muharrem İnce'ye yakınlığından dolayı 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'den uzaklaştırılan Mustafa Balbay, partinin kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti.

"120'Yİ GEÇMEZ DEDİLER ŞİMDİ 500'Ü BULMADI DİYORLAR"

CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü işaret eden Balbay, "Kurultay tartışmalarının bir toplantıda yapılmalı. Parti önüne bakıp yürümeli. Genel başkanımız ve CHP Genel Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum; bu partiye acıyın bu tartışmaları bitirin" ifadelerini kullandı.

Partideki belirsizliğin zarar verdiğini dile getiren Mustafa Balbay, en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.

Mustafa Balbay: CHP'ye acıyın ve kurultaya gidin VİDEO

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