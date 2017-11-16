Mustafa Çalışkan'dan Çevik Kuvvet'e ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne giderek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"26 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜNÜZ BENİ..."

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden içtima alan Çalışkan, "26 yıl öncesine götürdünüz beni. Aynı içtimayı yıllar önce ben komiser yardımcısı olarak veriyordum. Göreve çıkacaksınız. O yüzden fazla tutmayacağım ben sizi. Allah gücünüze güç katsın, sebatınızı arttırsın. Allah hepinizi korusun." diye konuştu.

TATBİKATI İZLEDİ

Daha sonra Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin toplumsal olaylara yönelik tatbikatını izledi. Tatbikatta polisler, izinsiz gösteri sırasında molotof kokteyli ve havai fişek atan, güvenlik güçlerine mukavemette bulunan kişileri gözaltına aldı.

BİRÇOK TERÖR OLAYI ENGELLENDİ

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyet güçlerinin önleyici çalışması sayesinde başta terör olmak üzere birçok önemli olay engellenmiştir. Vatandaşlarımızın polise güvendiğini görmemiz, bizim için en önemli moral kaynağıdır." dedi.