Mustafa Ceceli 10 Temmuz'da evleniyor

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik'ten boşanmasından bir hafta sonra, Selin İmer'le evleneceğini açıklamıştı. Çiftin düğün tarihi belli oldu. 10 Temmuz'da dünya evine girme kararı alan ikilinin hazırlıkları gizlice yürüttükleri ortaya çıktı.

40 KİŞİLİK DÜĞÜN

Hsbertürk'te yer alan habere göre, 40 kişilik küçük bir davetli grubunu çağırmayı planladıkları düğünü Kuruçeşme'deki ünlü bir otelin küçük salonunda yapmayı planlayan İmer ve Ceceli, geçen hafta yapılan görüşmede otel yönetiminden ret cevabı aldı. Bu gelişme üzerine ünlü popçu yeni mekan arayışına başladı.