Mustafa Ceceli Erdoğan'ın iftarına davet edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanat ve spor dünyasına İstanbul Huber Köşkü'nde iftar yemeği verdi. Davette Miami tatilinden dönen Mustafa Ceceli yoktu.

İftar yemeğinde gözler, ihnaet ettiği için boşandığı eşi ve yeni sevgilisiyle Miami tatilinde çektirdiği samimi pozlarıyla son günlerde gündemde geniş yer tutan Mustafa Ceceli'yi aradı.

GEÇEN YIL EZAN OKUMUŞTU

Geçtiğimiz Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği iftar yemeğinde akşam ezanını okuyan ve Erdoğan'ın yakın ilgi gösterdiği Ceceli, bu yılki iftarda görülmedi.

İstanbul'da olan ve sahneye çıkan Ceceli'nin ünlülerin akın ettiği iftar programına, son günlerde özel yaşamındaki olaylar nedeniyle davet edilmediği tahmin ediliyor.