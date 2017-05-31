Mustafa Ceceli evleneceğini açıkladı

Magazin dünyasında son günlerinde gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli Selin İmer'le ilişkisini doğruladı ve çok şaşırtan bir açıklama yaptı.

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer GALERİ

İşte Mustafa Ceceli'nin Posta gazetesinde yer alan açıklaması;

AHMED HULUSİ ŞEYH DEĞİL

"Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca dile getirmeme rağmen hala anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatayım; Ahmed Hulusi bir şeyh değildir, cemaati yoktur, kimsenin hayatına karışmaz.

EVLENECEĞİZ

Dolayısıyla 'birlikte yanına gitmişler' benzeri, iftiralara şaşırıyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da.

Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz."







