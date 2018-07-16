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Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

İntizar ile görüntüleri internete sızan Sinem Gedik ile ilgili Mustafa Ceceli'den açıklama geldi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 08:53..
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Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişkisi olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.

Magazin dünyası iki kadın arasındaki ilişki haberiyle çalkalanırken internete bir de görüntüler sızdırıldı. Olayın ardından Sinem Gedik'in eski eşi Mustafa Ceceli bir açıklama yaptı.

"GÖRÜNTÜLERİ BEN ÇEKMEDİM"

Ceceli yaptığı açıklamada görüntüleri kendisinin çekmediğini ve sızdırmadığını iddia etti. Görüntüleri sızdıranlardan da huku önünde hesap soracağını söyledi.

"KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER BANA MAİL ATTI"

Ceceli görüntülerle ilgili olarak, "Hiç kimsenin evine girmedim, hiç kimsenin evine kamera yerleştirmedim. Dava dosyasındaki görüntüler benim elime, kimliği belli olmayan kişilerin mail atması ile geçmiştir. Dolayısı ile tarafımca asla bir bir gizli çekim söz konusu değildir." dedi.

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

"KİŞİLERİN YÖNELİMLERİ BENİM MESELEM OLMADI"

Ceceli eski eşine açtığı velayet davasında bu konuyu çocuğunun kendisinde kalması için gerekçe göstermişti. Bugünkü açıklamasında buna da değinen Ceceli, "Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır" dedi.

"İLİŞKİLERİ BİZ BOŞANMADAN ÖNCE DE VARDI"

Ceceli ayrıca İntizar ile eski eşinin yaşadığı ilişkinin boşanmadan önce olduğunu iddia etti. Ceceli açıklamasında "Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir" dedi.

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

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