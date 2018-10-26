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Mustafa Ceceli: Hamza Arda beni 7 yıl önceye ışınladı

Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, Hamza Arda'yı ziyarete gitti.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 20:42..
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Ünlü futbolcu Arda Turan, baba oldu. Yakın dostları hastaneye akın etti. Minik bebeği ve annesini ziyaret edenler arasında Mustafa Ceceli ile Selin İmer de vardı.

"ANNE DE İYİ BEBEK DE"

Mustafa Ceceli çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ceceli “Bebek iyi. Anne iyi. Çok şükür. Aynı duyguları 7 yıl önce ben de yaşamıştım. Hamza Arda beni 7 yıl önceye ışınladı.” dedi.

"1 OLSUN BİZİM OLSUN"

Mustafa Ceceli, ‘Çocuk düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Düşünmüyoruz. Hiç bebek özlemi yaşamıyorum. Maçlarda ‘1 olsun bizim olsun’ deriz ya… Aynen öyle 1 olsun bizim olsun!”

Mustafa Ceceli: Hamza Arda beni 7 yıl önceye ışınladı

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