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Mustafa Ceceli konserlerini iptal etti

Eşinden boşandıktan sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşkı ortaya çıkan Mustafa Ceceli konserlerini iptal etti.

13.06.2017 - 04:25
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Mustafa Ceceli konserlerini iptal etti

9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den boşandıktan sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşkı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, sosyal medyada sert eleştiriler almıştı.

FANLARINDAN TEPKİ ALDI

Fanları “Bir daha konserine gitmeyeceğiz, seni dinlemeyeceğiz” diyerek tepki göstermişti.

MİAMİ'DEN DÖNDÜ

İki haftadır ABD-Miami’de bulunan Ceceli, önceki gün yurda döndü. Şarkıcı, bugün Düzce-Anıtpark ve 15 Haziran’da Sakarya’da vereceği konserleri iptal etti. Ceceli’nin tepkilerden çekindiği için konserlerini ertelediği öne sürüldü.

Mustafa Ceceli konserlerini iptal etti

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