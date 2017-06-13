Mustafa Ceceli konserlerini iptal etti

Fatih Altaylı, Milli Takımda yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

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Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.