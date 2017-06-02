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Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor

Çalkantılı aşk hayatı nedeniyle çok konuşulan Mustafa Ceceli, Instagram hesabından paylaştığı ayetle mesaj vermek istedi.

02.06.2017 - 10:03
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  2. Magazin
Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, yeni sevgilisiyle Maimi'den döndükten sonra evleneceğini söyledi.

AYETLE GÖNDERME YAPTI

Tartışmalara nokta koymak isteyen Ceceli, Instagram hesabından Bakara Suresi'nin bir ayetini paylaştı.

Ceceli, paylaşımına "Cumanız mübarek olsun" notunu düştü.

Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor

HACI MUSTAFA CECELİ

Çalkantılı aşk hayatı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ceceli, eski eşiyle birlikte kutsal topraklara giderek hacı olmuştu.

Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor

Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor
FOTOĞRAF: Mustafa Ceceli, kutsal topraklara giderek hacı olmuştu.

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