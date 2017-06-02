Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor

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Erdoğan: En ufak taciz olursa gereğini yaparız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

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Beşiktaş yönetimi, Marcelo için 7 milyon euro veren Fransa'nın Lyon yönetimine, "10 milyonun altına masaya oturmayız" yanıtı verdi.

Lyon'dan Marcelo için 7 milyon euroluk teklif

Ramazan'da kolesterol seviyenizi bu 10 besinle dengeleyin

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı, 15 zanlı ekipler tarafından aranıyor.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemesi için ortak bir mektup yayınlandı.

Türkiye'deki siyasete ilişkin bir yazı kaleme alan Nuray Mert, bazı eksikliklere dikkat çekti.

Muş'ta 54 ortaokul öğrencisi, TEOG ikinci dönem sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı

AK Parti MYK toplantısının tarihi belli oldu

1 TMMOB kanununda değişiklik yapılacak İş yapmak yerine siyasete karışan TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçildi.

2 Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

3 Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı Bodrum’da yaşayan 54 yaşındaki AK., Şırnak'ta şehit olan askerlere hakaret ettiği için gözaltına alındı.

4 FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı FBI yetkilileri, FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde örgütün iftar yemeğine katıldı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, adına şiir yazdığı Hanke'de şehit olan ve Tümgeneral Aydın'ın şiirini okudu.

6 George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı George Soros, AB'nin "varoluş tehlikesi" yaşadığını ve yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.