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Mustafa Ceceli oğluna yasak getirtti

Eski eşinin İntizar ile olan görüntülerini ifşa eden Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 08:33..
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Ahmet Hulusi'nin cemaat üyeleri arasındaki rezillik her geçen gün büyümeye devam ediyor. Eski eşinin mahrem görüntülerini dava dosyasına ekleten ve ardından basına sızdıran Ceceli, velayetini istediği oğluna yasak koydurttu.

Mustafa Ceceli oğluna yasak getirtti

OĞLU İÇİN KARAR ÇIKARTTI

Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, tüm taleplerinin ardından bir de oğlu  için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı.

Mustafa Ceceli oğluna yasak getirtti

ÇOCUĞA KAYYUM ATANABİLİR

Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

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