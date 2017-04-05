taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.613
USD
3,6791
EURO
3,9291
ALTIN
148,58
PETR
54,2700

Mustafa Ceceli referandumda oyunu açıkladı

Sanatçı Mustafa Ceceli, Başbakan Binalı Yıldırım'ın anayasa referandumuyla ilgili sanatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası konuşu.

05.04.2017 - 01:05
  1. Haberler
  2. Politika

Toplumun her kesimiyle temas kurmanın önemine dikkat çeken Mustafa Ceceli, “Buluşmayı çok olumlu buluyorum. Sanat camiasının düşüncelerini ve fikirlerini almaları, bu konuda beklentileri dinlemeleri bence çok önemli. Göz önünde olan insanlar olarak, eşimiz dostumuzdan tutun herkes bize  bu konudaki görüşümüzü soruyor. Ben zaten ‘Evet’ diyeceğimi söyledim. Bu 18 maddeyi incelemiş biriyim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu sadece tek tarafın değil de diğer taraflarında yapmasını isterim” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Kuzey Irak'ta

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Kuzey Irak'ta

7
Fransa’da Le Pen'in partisi hakkında ön soruşturma

Fransa’da Le Pen'in partisi hakkında ön soruşturma

2
Rusya dopingde dünya birincisi

Rusya dopingde dünya birincisi

0
FED'de sızıntı istifası

FED'de sızıntı istifası

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM