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Mustafa Ceceli-Sinem Gedik davasına İntizar damga vurdu

Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı. Sinem Gedik ve İntizar arasındaki ilişkinin görüntüleri mahkemeye sunuldu.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 02:13..
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Mustafa Ceceli-Sinem Gedik davasına İntizar damga vurdu

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşanmadan Selin İmer ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktığı için eleştirilen Mustafa Ceceli, Gedik ile süren davasına yeni dediller ekledi.

SİNEM-İNTİZAR İLİŞKİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Mustafa Ceceli ve eski eşi Sinem Gedik arasındaki dava hakkında bir detaya ulaştı. Çocuğunun velayeti için süren davaya, Ceceli tarafından Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişkilerinin görüntüleri eklendi.

Eşinden ayrıldığı için bir dönem topa tutulan Ceceli'nin aslında gerçekleri anlatmadığını belirten Semercioğlu, dava dosyasını okuduğunu ve bazı görüntüleri de gördüğünü açıkladı.

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisinin çok önceden mail yoluyla Ceceli'ye ulaştığı ancak ünlü sanatçının inanmadığı belirtildi. Daha sonra ikilinin görüntülerinin Ceceli'ye ulaşması üzerine boşanma kararının alındığı ortaya çıtkı.

Semercioğlu, "Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek. Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceceli-Sinem Gedik davasına İntizar damga vurdu

POLL İNTİZAR İLE YOLLARI AYIRDI

İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, Instagram hesabından konu üzerine açıklama yaptı.

Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla.

Mustafa Ceceli-Sinem Gedik davasına İntizar damga vurdu

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