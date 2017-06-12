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Mustafa Ceceli Türkiye’ye döndü

Miami'den Türkiye'ye dönen Mustafa Ceceli, oğluyla hasret giderdi.

12.06.2017 - 12:05
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9 yıllık eşi Sinem Ceceli’den geçtiğimiz ay boşanan Mustafa Ceceli'nin ayrıldıktan 5 gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Amerika-Miami’ye tatile giden Mustafa Ceceli dün Türkiye’ye döndü ve soluğu oğlu Arın’ın yanında aldı.

Mustafa Ceceli Türkiye’ye döndü

"ÇOK ŞÜKÜR KAVUŞTUK"

Oğlu ile hasret gideren Ceceli, fotoğraflarını ‘Çok şükür kavuştuk Arın'cıkla… Özlemek özlemek çok çok özlemek’ notuyla sosyal medyada paylaştı. Daha sonra babasının evine gidip kardeşi Sinan Ceceli’nin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi.

TAKİPÇİLERİNİ AZARLADI

Paylaştığı fotoğraflara gelen sert mesajlar yüzünden bir hayli morali bozuk olan Ceceli’nin ‘Hiç bir bilginiz olmayan konular hakkında yorum yapmamayı öğrenemediğiniz için size yorum yok’ mesajı dikkat çekti.

Mustafa Ceceli Türkiye’ye döndü

Mustafa Ceceli Türkiye’ye döndü

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