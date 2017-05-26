Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada çift, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Gizlice yapılan boşanma davasında protokol sunan çift, boşanmak istediklerini söyledi. Çiftin 6 yaşındaki oğulları Arın'ın velayeti de anneye verildi. Arın'ın tüm eğitim ve tüm giderleri Mustafa Ceceli tarafından karşılanacak.

BİR EV VE 3 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Boşanma tazminatı olarak bir ev ve 3 milyon TL Sinem Ceceli'ye verildi.

Konuyla ilgili Mustafa Ceceli, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

İşte Mustafa Ceceli'nin o açıklaması:



