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Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 2008'de evlendiği Sinem Ceceli'den tek celsede boşandı.

26.05.2017 - 03:30
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Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada çift, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Gizlice yapılan boşanma davasında protokol sunan çift, boşanmak istediklerini söyledi. Çiftin 6 yaşındaki oğulları Arın'ın velayeti de anneye verildi. Arın'ın tüm eğitim ve tüm giderleri Mustafa Ceceli tarafından karşılanacak.

BİR EV VE 3 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Boşanma tazminatı olarak bir ev ve 3 milyon TL Sinem Ceceli'ye verildi.

Konuyla ilgili Mustafa Ceceli, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

İşte Mustafa Ceceli'nin o açıklaması:

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

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