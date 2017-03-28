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Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Lüks araç tutkusu olan Mustafa Ceceli, yeni aracı için toplam 2,5 milyon lira ödedi.

28.03.2017 - 09:03
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Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, James Bond filmlerinin efsane aracı Aston Martin DB11'i uzun zamandır hayal ediyordu.

FERRARİ'SİNİN YANINA ASTON MARTİN

Garajında bir tane de Ferrari'si bulunan Ceceli, hayalini gerçekleştirmek için 640 bin euro yani yaklaşık 2,5 milyon lira ödedi.

HENÜZ TRAFİĞE ÇIKMADI

Aracını hemen kullanmaya başlamayan Mustafa Ceceli, aracını servise verdi. Hürriyet'in haberine göre; 2,5 milyon liralık araca bazı aksesuvarlar ekletecek olan Ceceli, koltukları da yenilettikten sonra trafiğe çıkacak.

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin emanet dediği Ferrari kendisinin çıktı haberi

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

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Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

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