Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir

Geçtiğimiz günlerde magazin dünyası İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasıyla çalkalandı.

Haberlerin çıkmasının ardından 3 cepheden de açıklamalar geldi. Şarkıcı İntizar, görüntüleri sızdırdığı gerekçesiyle Mustafa Ceceli'ye sert tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa Ceceli'den koruma hamlesi geldi. Ceceli korunma talebi için mahkemeye başvurdu.

(Ahmet Hulusi hocalarıyla toplu fotoğrafları ortaya çıkmıştı)

2 AY SÜREYLE CECELİ'DEN UZAK DURACAK

İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

ÇOCUĞA KAYYUM ATANABİLİR

Bunun yanıda Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğu için velayet davası da sürüyor. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.