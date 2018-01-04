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Mustafa Ceceli'nin eski eşinden dava

Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik boşandıktan sonra Ceceli’nin Selin İmer’le olan kareleri ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 11:47..
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Mustafa Ceceli tarafından bu kareleri sızdırmakla suçlanan Sinem Gedik, olayın, avukatı Aslı Hatemi tarafından yapıldığını iddia ederek Hatemi'ye 150 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Mustafa Ceceli'nin eski eşinden dava

"MANEN ÇÖKTÜM"

İlk olarak çekişmeli boşanacakları için avukata gittiğini, ancak Ceceli’nin ‘Anlaşmalı boşanalım’ isteği karşısında ortak karar aldıklarını söyleyen Gedik, "Bu olay sonrası Hatemi'ye yaptıklarının ücretini ödedim. O da ücretin tamamını istedi. Boşandıktan bir gün sonra basında Ceceli’nin fotoğrafı çıktı. Avukat özel yaşamımı ifşa ederek bana zarar verdi. Mustafa Ceceli tarafından suçlanmaktan dolayı manen çöküntü içine girdim. Hala sessizliğimi koruyorum." dedi.

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