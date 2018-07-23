Mustafa Ceceli'nin Konya konseri iptal edildi

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar...

Magazin gündemi son 10 gündür bu üçgen arasında kaldı.

Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişkinin olduğu ve mahrem görüntülerin de Mustafa Ceceli tarafından basına servis edildiği yazıldı.

Sinem Gedik tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Ceceli'nin hocası olarak bilinen Ahmed Hulusi ve çevresindekiler tarafından örgütlü bir saldırı başlatıldığı ifade edildi.

Magazin sayfalarını süsleyen bu haberlerin ardından Mustafa Ceceli'nin konserleri iptal edilmeye başladı.

10-15 AĞUSTOS PLANI

Konya'nın Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde sanatçılar Esat Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu.

HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİN ETKİSİ...

Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.