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Mustafa Destici: Asıl hedef Centcom olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye, Suriye ve Irak'tan teröristlerin varlığından Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı sorumlu tuttu.

DHA | 25.03.2018 - 02:10..
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Mustafa Destici, Adapazarı'nda Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9'uncu yılında düzenlenen anma programına katıldı.

Destici yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın 5 yıl sonra yapılması durumunda Türkiye'nin ağır bedeller ödeyeceğini belirterek, "Bu mücadele çok ciddi bir mücadeledir. Ben 2 kez bu safhada o bölgeye gittim. Kırıkhan, Hatay ve sınır ötesinde hem Özgür Suriye Ordusu'nu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ziyaret ettik. Bütün bu noktalara gittiğimizde şunu gördük, harekatın ne kadar doğru yürütüldüğünü, yönetildiğini, ne kadar kapsamlı bir harekat olduğunu, ne kadar hassas bir şekilde sürdürüldüğünü, bir sivilin bile burnunun kanamamasına hassasiyet gösterilerek yürütüldüğünü de gördük. Türkiye bu saatten sonra artık geri adım atamaz. Artık ok yaydan çıktı, hedefe varacak. Artık o devlete baş kaldıranların başı gövdeden ayrılmadan o kılıç kılına girmemesi lazım. Eğer biraz daha gecikirse bedeli çok daha fazla olurdu. 5 yıl önce bu harekat yapılsaydı belki bu kadar bedel olmazdı. Ama 3 yıl 5 yıl sonra temizlenirse çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız milletçe" dedi.

Mustafa Destici: Asıl hedef Centcom olmalı

"DEAŞ'I ABD'NİN KURDUĞUNU TRUMP SÖYLEDİ"

Türkiye'de 'Savaşa hayır' şeklinde sloganlar atan kişilerin PKK'lı teröristler olduğunu kaydeden Destici şöyle konuştu:

"Geçen hafta sonu Almanya Berlin'deydim. Tabi orada Türkiye'nin bu operasyonlarından büyük rahatsızlık duyanlar var. Bakın ABD Suriye'nin kuzeyinde Centcom aracılığıyla her türlü terör örgütlerini de destekliyor. Şimdi bütün dünya şunu biliyor. Bu DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu herkes biliyor. Bu bir gerçek. Trump söyledi, Obama döneminde kuruldu diye. Kendi şu andaki devlet başkanları bunu söyledi. PKK'yı da yıllardır destekliyor ve YPG'ye en ağır silahları verdi şu anda. ABD'ye bir şey demiyor Almanlar, Fransa ya da İngiltere. Bu Afrin operasyonu başladığında bir kısmı çıktı savaşa hayır naraları atmaya başladı. Aslında onların derdi savaşa hayır değil. PKK'lı oldukları için. Bir kısmı aleni, bir kısmı gizli, bir kısmı sempatizan oldukları için, ya da 1980 öncesi yol arkadaşlıkları var. Seçimlerde görüyorsunuz. HDP'nin yanına bütün o aşırı sol partiler diziliyor. Bunların fikir dünyası, ideolojisi aynı."

Mustafa Destici: Asıl hedef Centcom olmalı

"ASIL HEDEF CENTCOM OLMALI"

Centcom'un bölgede olduğu sürece tehdidin ortadan kalkmayacağını ifade eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye'den, hem Suriye'den, hem Irak'tan bu teröristleri temizleyeceğiz. Amerika'ya rağmen temizleyeceğiz, Rusya'ya rağmen temizleyeceğiz. O ülkelerin yönetimlerine rağmen temizleyeceğiz. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na rağmen temizleyeceğiz hatta Centcom'u da söküp atacağız. Centcom olduğu sürece bu tehdit oradan kalkmaz, bugün DEAŞ, YPG yarın da başka bir şey olur, dolayısıyla asıl hedef Centcom olmalı."

Mustafa Destici: Asıl hedef Centcom olmalı

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