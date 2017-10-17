Mustafa Destici Baykal’ı hastanede ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Bülent İspir, Ankara İl Başkanı Mahir Alay ile Birlikte Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesin de yatan Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Destici, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP eski Milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş karşıladı.





