taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.456
USD
3,6623
EURO
4,3041
ALTIN
151,30
PETR
57,9400

Mustafa Destici Baykal’ı hastanede ziyaret etti

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Ataç Baykal'ı ziyaret eden Destici, geçmiş olsun dileklerini iletti.

17.10.2017 - 16:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Bülent İspir, Ankara İl Başkanı Mahir Alay ile Birlikte Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesin de yatan Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Destici Baykal’ı hastanede ziyaret etti

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Destici, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP eski Milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş karşıladı.

Mustafa Destici Baykal’ı hastanede ziyaret etti

Mustafa Destici Baykal’ı hastanede ziyaret etti

İlginizi Çekebilir
THY'nin kış kampanyası
Havayolu şirketi, kış ayları boyunca yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.
Zana'nın devamsızlık dosyası Karma Komisyonda
5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosya görüşülecek.
Kiraladıkları cipi Irak'a götürenlere suçüstü
İstanbul'dan kiraladıkları cipi sahte plakayla Irak'a götürmek isteyen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör operasyonu
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonda 15 adet anti-tank roket başlığı ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

184
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

58
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

107
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

76
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

471
Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM