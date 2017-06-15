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Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, siyasi partilerin kongrelerden sonra birbirlerine 'hayırlı olsun' dediklerini belirtti.

15.06.2017 - 11:48
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Destici, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini dile getirdi.

Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

"HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini belirten Destici, "Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ve partili cumhurbaşkanlığı konusunu konuştuk. Cumhurbaşkanı, kongrede bütün delegelerin teveccühü ile genel başkan seçildi. Biz de BBP olarak, biliyorsunuz partiler arası bu tür diyaloglar vardır. Partiler, kongrelerden sonra birbirlerine 'hayırlı olsun' derler. Biz de bu anlamda sayın cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek bir hayırlı olsun görüşmesi gerçekleştirdik. Her zamanki gibi sıcak, samimi bir ortamda görüşme yapıldı." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE KATAR KONULARI KONUŞULDU

Kabulde, terörle mücadele, Katar'daki gelişmelerin de görüşüldüğünü aktaran Destici, "Katar'daki gelişmelerde zaten aşağı yukarı hemfikiriz çünkü biz de Katar'ın teröre destek vermediğine ve Hamas'ı ve İhvanı Müslimini de terör örgütü olarak görmüyoruz. Bunu daha önce BBP olarak açıkladık. Katar hem DEAŞ ile mücadelede hem PKK/PYD ile mücadelede, yani bütün terör örgütleriyle mücadelede hem Türkiye'ye hem uluslararası güçlere destek veriyor. Oradaki niyetin farklı olduğunu biliyoruz. Biz de orada bir PYD/YPG yapılanmasını reddediyoruz. PKK'nın PYD ile eşit olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

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