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Mustafa Elitaş: 5-0 ile 1-0 arasında fark yoktur

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yüzde 51.4 ile evet oyunun çıkmasının partide hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorusunu cevapladı.

17.04.2017 - 13:24
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişikliği için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.4 ile evet oyunun çıkmasının partide hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorusunu şu ifadelerle yanıtladı;

5-0 İLE 1-0 ARASINDA FARK YOKTUR"

“5-0 ile 1-0 arasında pek fark yoktur. Biz 3 puanı aldık başarıyı ortaya koymuş olduk. TBMM'de görüşülürken sözde kararda milletindir dedik. Millet kararını açık ve net verdi. Sonuç evet çıktı. Yüzde 51.4, yüzde 48.6'dan büyüktür.

6-7 AY ÖNCE YÜZDE 35'Tİ

Bundan 6-7 ay önce cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 35'i evet diyen halkın yüzde 51.4 oyla evet demesi bu konuyu anlatan AK Parti temsilcilerinin ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir.

Bundan sonra buna herkesin saygı duyması gerekir. Hayır oyları evetten bir fazla çıksaydı buna da saygı duymak gerekirdi. Bu tartışmalara her bir oya yapılan saygısızlık anlamına gelir. Her bir oy bizim için kutsal değerlidir."

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