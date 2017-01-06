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Mustafa Erdoğan’dan Gülben Ergen’e ilginç teklif

Mustafa Erdoğan boşandığı eşi Gülben Ergen'e "Çocuklarımızın mutlu olması için birlikte yaşayalım" teklifinde bulundu

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 18:51
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Erhan Çelik’le iki yıl süren evliliğini geride bıraktığımız yılın son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Ergen’in biten evliliğinin perde arkasında boşandığı eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’ın etkisinin olduğu ileri sürülüyordu.

"EVLENMEMİZE GEREK YOK"

Renkli Sayfalar programında dillendirilen yeni bir iddiaya göreyse Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’e “Aynı evde yaşayalım. Evlenmemize gerek yok. Çocukların mutlu olması adına 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz” şeklinde bir teklifte bulundu. Ancak Gülben Ergen’in eski eşinin bu teklifine şimdilik mesafeli yaklaşıyor.

ERGEN, TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Gülben Ergen ile TRT ekranlarında haber spikerliği yapan Erhan Çelik, 2 yıl süren evliliklerini, Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede bitirmişti.

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