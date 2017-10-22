Mustafa Günal’ın Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaset kitabı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Günal; aynı üniversiteden Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde yüksel lisans öğrenimini tamamladı. Basın yayın halkla ilişkiler alanında çalışmalarına devam etmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum örgütlerinde idarecilik ve yöneticilik görevleri yürütüyor.

İslam fıkıh ve tarihi alanında önemli çalışmalar yapan Mustafa Günal’ın Hz. Ali ve İç Siyaset kitabı konuya ilgi duyan her kitapseverin okuması gerekiyor. Nitekim İslam tarihi özellikle Hz. Muhammed’in vefatından sonra baş gösteren iç karışıklıklar ve yaşanan savaşlar sebebiyle daha önem kazanmıştır.

CUMHURİYET REJİMİNİN İLK ADIMLARI

Hz. Muhammed’in ebedi dünyaya intikal etmesinden sonra İslam dünyası halifelik kurumuyla tanıştı. Seçimle başa gelen halifeler yönetimi devralarak söz sahibi olmuşlardır. Halkın kendi halifesini seçimle belirlemesi aynı zamanda Cumhuriyet rejiminin de kurulması alanında ilk adımlar atılmıştır. Tarihçiler tarafından dile getirilen bu tez geçerliliğini korumakla birlikte; henüz antitez sunan da olmadı. Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve son olarak Hz. Ali’nin halife olmasıyla İslam dünyası için yeni bir tarih de başlamış oluyordu böylece.

İslam dünyasında halifelik önemli bir dönemdir

TARİHİ DÖNEMİNE GÖRE YORUMLAMAK

Elimdeki bu kitapta hem İslam tarihi hem de dört halife devrine ilişkin aydınlatıcı bilgilere ulaşacaksınız. Dört ana bölüm altında anlatılan konuları tarihsel bir bağlamda okuyacak, analiz edeceksiniz. Kitap her ne kadar Hz. Ali’yi ele alan bir çalışma olsa da Hz. Ali’yle sınırlı kalmadığını fark edeceksiniz. Zira hem Hz. Ali dönemini hem de diğer önemli halifeler devrini İslam tarihinden bağımsız olarak değerlendirmek tarihi yanlış yorumlamak ve öğrenmek demektir. Dolasıyla iç içe geçmiş tarihte derin izler ve acılar bırakan İslam tarihini değerlendirirken bu faktörleri de göz önünde bulundurmak sacın üçayağından birisini yerine getirmek demektir zannımca. Sadece İslam tarihi için değil, diğer tarihi olayları da masaya yatırırken dönemin koşullarına göre değerlendirmeler yapmanın da sanırım tarihi olguların yek normudur.

Sıffın savaşı (temsili)

HZ. ALİ’NİN HALİFE SEÇİLMESİ

Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklar kendisinin halife olmasıyla başlamamıştır, demek uygun olacaktır. Gerek Cemel gerek Sıffın’deki muhalifleri, öncelikle halifeye biat etmeyi reddetmiş veya biattan sonra muhalefet edenlerdi. Dolayısıyla, Cemel ve Sıffın hadiselerinde muhaliflerin halifeye karşı tutumunu önem arz etmektedir. Bunun için önce Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr’in halifeye karşı çıkışları ve bunun sebepleri üzerinde durmamız gerekiyor.

Cemel Vakası (temsili)

HZ. ALİ VE MUAVİYE MÜCADELESİ

Hz. Ali ve Muaviye mücadelesi, sadece doğurduğu ihtilaftan dolayı değil, aynı zamanda hala çözümlenememiş veya çözümü tatminkâr bir sonuca ulaşamamış birçok meselenin de doğmasına sebep olduğu için dikkati çeken tarihi bir olaydır. İslam tarihinde siyasi olarak dönüm noktasının teşkil eden bu mücadeleden Muaviye galip çıkmış ve saltanat sistemini İslam dünyasına getirmiştir. Hz. Ali’nin hilafeti gündemden hiç düşmediğini ifade eden Güral; “Bu mücadelenin en meşhur bölümü ise sıcak harp şeklinde cereyan eden Sıffın savaşıdır. Bu savaş ve sonrası günümüze birçok yönleriyle taşınmıştır. Hz. Ali ve Muaviye mücadelesini genişçe ele almak lazım.” (syf 129)

Hz Ali Dönemi ve İç Siyaset kitabını İslam tarihini teferruatlı biçimde nüfuz etmek isteyen okurların okumasında yarar görüyorum.

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