Mustafa Hoş'tan yeni kitap

Gazeteci yazar Mustafa Hoş, yeni kitapla okurlarına tekrar merhaba diyor. Destek Yayınları'ndan kitap raflarında yerini alan Hançer romanı raflarda yerini aldı. Zamanın Ruhuna Rağmen, Abluka, ve Çığlık yayımlanan eserlerinden bazıları...
Kayıp bir kızı arayan gazeteci Zafer, ülke yönetimini ele geçiren karanlık bir suç örgütüyle karşı karşıya geliyor.
Heyecan dolu bir serüven sizi bekliyor.
Yazar: Mustafa Hoş
Yayınevi: Destek Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 272
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