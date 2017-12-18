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Mustafa Hoş'tan yeni kitap

Yazar Mustafa Hoş'un günümüz Türkiye’sinde yaşananlara ışık tutan politik romanı olan 'Hançer' yayımlandı.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 16:05..
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Gazeteci yazar Mustafa Hoş, yeni kitapla okurlarına tekrar merhaba diyor. Destek Yayınları'ndan kitap raflarında yerini alan Hançer romanı raflarda yerini aldı. Zamanın Ruhuna Rağmen, Abluka, ve  Çığlık yayımlanan eserlerinden bazıları...

Kayıp bir kızı arayan gazeteci Zafer, ülke yönetimini ele geçiren karanlık bir suç örgütüyle karşı karşıya geliyor.

Heyecan dolu bir serüven sizi bekliyor.

Mustafa Hoş'tan yeni kitap

Yazar: Mustafa Hoş

Yayınevi: Destek Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 272

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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