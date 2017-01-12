Mustafa Kamacı kimdir

EĞİTİMİ

İlk, orta ve lise öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi almış, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İŞ HAYATI

2005 yılında başbakanlık müşaviri ve özel kalem müd yardımcı olarak göreve başlayan kamacı hali hazırda cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görevini ifa etmektedir. Bunun yanısıra orta öğretim ve üniv yıllarından itibaren Kur’an-ı Kerim tilaveti başta olmak üzere tasavvuf musikisi ile yakından ilgilenen Kamacı, 2016 yılında “Dem Bu Demdir” isimli bir demo tasavvuf albümü oluşturmuştur.

Aynı yılın Haziran ayında Kehkeşan isimli ilk profesyonel albümünü yayınlayan kamacı, ilk video klibini "Biz kısık sesleriz (Dua) " isimli parçaya çekmiştir. 15 temmuz darbe girişimi ve sonrası çalışmalarını vatan bayrak temalarıyla işlemeye başlayan kamacı 90 lı yıllarda popüler olan marş kültürüne yeni yorumlar katarak yoluna devam etmektedir.

ÖZEL YAŞAMI

Evli ve 2 çocuk babası olan Kamacı, aynı zamanda ünlü boksör Cemal Kamacı’nın mahdumudur.