Mustafa Kamacı'dan 'Bu Bayrak' marşı

Köln'de Katolik Kilisesi'nde görev yapan 11 papaz, evlenme yasağının kendilerini yalnızlaştırmasından şikayet etti.

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Dolar caps'ine HDP'li vekil de inandı

Sosyal medyada dolaşan bir caps'i gerçek sanıp siyaset yapan CHP'li Doğan rezil olmuştu. Aynı duruma bu kez HDP'li Ayçe Acar Başaran düştü.