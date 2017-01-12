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Mustafa Kamacı'dan 'Bu Bayrak' marşı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Kamacı tarafından seslendirilen birlik ve beraberlik mesajı veren Bu Bayrak isimli marş gönülleri fethetti.

12.01.2017 - 18:38
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