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Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör odaklarından temizlenen Raco hakkında az bilinen tarihi bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Detay Haber | 04.03.2018 - 01:37..
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Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

Afrin Harekatı'nın 41. gününde verilen 8 şehit sonrasına dikkat çeken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Geçtiğimiz gün 8 şehit verdik. Mehmetçiğimiz ondan sonra çok hırçınlaştı, hemen ertesinde 73 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir gün sonra da 137 teröristi imha etti, ki bu harekat boyunca bir günde en çok teröristin imha edildiği günlerden biri oldu. Ardından da Raco'nun 100 yıl sonra ele geçirilmesi gibi çok önemli bir fotoğraf var." şeklinde konuştu.

MUSTAFA KEMAL'İN SURİYE'DEKİ MÜCADELESİ

Birinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında Mirliva (şimdiki tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos 1918’de ikinci kez Filistin’de bulunan 7. Ordu Komutanlığı’na tayin edilmiş ve 1918 ağustos ayı ortalarında komutayı devralmıştı. 1 Ekim’de Beyrut’un işgalinden sonra Yıldırım Orduları’nın Halep’te toplanmasına karar verildi. 7. Ordu da, kuşatmadan kurtulmak için düzenli bir şekilde ve düşmanı karşılayarak Halep’in güneyine çekildi. 4. Ordu’nun lağvedilmesinin ardından Suriye cephesi tamamıyla 7. Ordu’ya, Mustafa Kemal’e devredildi.

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

ZIRHLI ARAÇLI İNGİLİZLERE KARŞI DAĞLARDA MÜCADELE

Halep’in zırhlı araçlarla donatılan düşmana karşı savunulması zor olacağından, savunmanın kuzeydeki dağlık alanda kurulması kararlaştırıldı.

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco VİDEO

BİR SÜRE HASTANEDE YATTI

Bu sırada Mustafa Kemal, böbrek sancıları nedeniyle rahatsızlanınca bir süre hastanede yattı ancak savunmaya yönelik toplantılarını sürdürdü. Halep’te 25 Ekim 1918’de Mustafa Kemal’in deyimiyle yaşanan sokak savaşının ardından düşman kuvvetler şehirden atıldı. Ancak Mustafa Kemal, Halep içinden de kendilerine saldırıldığını gördüğü için buradan çekilmeye karar verdi.

İNGİLİZLERİ VE İŞBİRLİKÇİ ARAPLARI PÜSKÜRTTÜLER

7. Ordu, Halep’in 5 km. kuzeyine çekildi. Karargâh Katma’da kuruldu. Çekilirken önlemini alan Mustafa Kemal, 26 Ekim’de saldırıya geçen Arap ve İngiliz kuvvetlerini püskürttü.

SON KARARGAHI

Bu arada Mondros Mütarekesi imzalanacağı için Almanların geri dönecek olması nedeniyle 7. Ordu Komutanlığı, son emriyle İskenderun ve kıyılarıyla birlikte Reyhanlı, Kırıkhan, Belen, Der el Cemal, Tel Rifat hattını korumak üzere ordu karargâhını 30 Ekim’de Raco’ya taşıdı. Böylece 1. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in son karargâhı Raco oldu. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanınca müttefik Almanlar, Osmanlı topraklarından ayrıldı.

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