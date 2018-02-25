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Mustafa Kutlu'dan yeni kitap

Usta öykücü Mustafa Kutlu'nun 'İlmihal Yahut Arzuhal' adlı deneme kitabı Dergâh Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 13:03..
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Aydınlığa ve vuzuha açılan bir kapı, sonsuzluğa doğru uzanan bir yol, hakikat ve merhamet deryasına doğru akan bir nehir, göğe yükselen bir miraç...

Mustafa Kutlu’nun İlmihali’nde yüksek bir hissiyatın eşlik ettiği bu hikmetli anlatım edebin ve edebiyatın, sanatın imkânlarıyla yeni bir biçime ve üsluba kavuşuyor, terütaze yeni bir ihmihal türüne kanatlanıyor.

Mustafa Kutlu'dan yeni kitap

Yazar metinlerin neredeyse tamamında aslında kendi tecrübelerini, müşahedelerini, içten duyduklarını, tazarru ve niyazlarını, ızdıraplarını, zevk ve acılarını, ümit ve korkularını, rüya ve hayallerini anlatıyor. Bir dua gibi, bir rahmet seli gibi hikâye ediyor.

Mustafa Kutlu'dan yeni kitap

Merhamet, hürmet, hizmet sütunları üzerine yükselen bir ahlâk dünyası, bir insanlık meşheri kuruyor.

Yazar: Mustafa Kutlu

Yayınevi: Dergâh  Yayınları

Türü: Deneme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 174

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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