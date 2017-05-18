taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.499
USD
3,6320
EURO
4,0346
ALTIN
146,91
PETR
51,6400

Mustafa Öncel Vakfı'ndan öğrencilere büyük destek

Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı, üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ediyor.

18.05.2017 - 16:11
  1. Haberler
  2. Eğitim

432

09 Mayıs 2017, İstanbul Selçuklu Holding kurucusu Merhum Mustafa Öncel’in adının yaşatmak üzere 2 yıl önce kurulan Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı; eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle verdiği karşılıksız eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkânları yetersiz gençleri desteklemeye devam ediyor.

HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİYE YARDIM ELİ

2017-2018 eğitim yılında da; üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık, mimarlık, işletme, diş hekimliği, grafik tasarım ve mühendislik alanlarında lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı, her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor.

2. SINIFTA BAŞLIYOR

Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı bursları; ikinci sınıfta başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin geri ödeme ya da mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmuyor.

100 ÖĞRENCİYE BURS

Burslarla ilgili bilgi veren Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Emine Öncel Hasırcılar; vakfın, her yeni eğitim öğretim döneminde ortalama 100 öğrenciye burs verdiğini dile getirdi.

Vakfın iki yıl önce kurulduğunu ancak Holding olarak uzun yıllardır öğrencileri desteklediklerini de belirten Emine Öncel Hasırcılar şunları dile getirdi:

"Vakıf çatısı altına geçtikten sonra, iki yıl boyunca burs verdiğimiz 80 öğrenci mezun oldu ve iş hayatına atıldı. Vakfımız;  mezun olduktan sonra  çeşitli sektörlerde görev alan, milli ve kültürel değerlerini önemseyen her öğrenci ile gurur duymakta ve iş hayatına atıldıklarında benzer olanakları kendileri gibi başka öğrencilere sağlamalarını da ümit etmektedir."

Burs başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.selcukluholding.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için; Beste Bulak Korkmaz

0216 564 82 00 / 0553 303 02 03

bbulak@selcukluholding.com.tr

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

30
Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

87
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

327
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

159
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

330
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

58
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM