Mustafa Öncel Vakfı'ndan öğrencilere büyük destek

09 Mayıs 2017, İstanbul Selçuklu Holding kurucusu Merhum Mustafa Öncel’in adının yaşatmak üzere 2 yıl önce kurulan Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı; eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle verdiği karşılıksız eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkânları yetersiz gençleri desteklemeye devam ediyor.

HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİYE YARDIM ELİ

2017-2018 eğitim yılında da; üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık, mimarlık, işletme, diş hekimliği, grafik tasarım ve mühendislik alanlarında lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı, her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor.

2. SINIFTA BAŞLIYOR

Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı bursları; ikinci sınıfta başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin geri ödeme ya da mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmuyor.

100 ÖĞRENCİYE BURS

Burslarla ilgili bilgi veren Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Emine Öncel Hasırcılar; vakfın, her yeni eğitim öğretim döneminde ortalama 100 öğrenciye burs verdiğini dile getirdi.

Vakfın iki yıl önce kurulduğunu ancak Holding olarak uzun yıllardır öğrencileri desteklediklerini de belirten Emine Öncel Hasırcılar şunları dile getirdi:

"Vakıf çatısı altına geçtikten sonra, iki yıl boyunca burs verdiğimiz 80 öğrenci mezun oldu ve iş hayatına atıldı. Vakfımız; mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde görev alan, milli ve kültürel değerlerini önemseyen her öğrenci ile gurur duymakta ve iş hayatına atıldıklarında benzer olanakları kendileri gibi başka öğrencilere sağlamalarını da ümit etmektedir."

Burs başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.selcukluholding.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için; Beste Bulak Korkmaz

0216 564 82 00 / 0553 303 02 03

bbulak@selcukluholding.com.tr