Mustafa Sandal annesiyle kavga etti

10 yıllık eşi Emina Jahovic’ten boşanma kararı alınca ofiste kalmaya başlayan Mustafa Sandal, artık bir eve taşınmak isteyince ortalık karıştı.

"KİRACIYI ÇIKAR"

Mustafa Sandal, annesi Tülin İleri’ye, “Ulus’taki kiracıyı çıkar. Tadilat sonrası oraya ben taşınacağım" teklifinde bulundu.

"EMİNA'YA VERDİĞİN VİLLAYI SAT"

Ancak İleri buna karşı çıktı ve oğluna “Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat, parayı paylaşın” dedi. Anne-oğul bu yüzden tartıştı.

Sandal, Çubuklu’daki 15 milyon liralık lüks villasını Emina Jahovic ve iki oğluna bıraktı.

GELİN İLE KAYNANANIN ARASI AÇIK

Tülin İleri, gelini Emina Jahovic’in son yıllardaki lüks harcamalarını da onaylamıyordu. Oğlu Mustafa Sandal’ı da bu konuda birkaç kez uyarmıştı. Gelin-kaynananın arasının açıldığı da söylentiler arasındaydı.