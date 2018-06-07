Mustafa Sandal boşandı

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi Emina Jahovic, tek celsede boşandı. Boşanma ünlü popçuya çok pahalıya patladı.

EMİNA'NIN İSTEDİKLERİ OLDU

Boşanma protokolüne göre çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri’ndeki evin üçte iki hissesi, Yaman ve Yavuz’un velayetini alan Jahoviç’e devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle ev en az 3 milyon dolara satılıp üçte ikisi Jahovic’e ödenecek. ‘Songwritter’ adlı tekne, 3 ayda bir Jahovic’in kullanımına verilecek. En az 4 yıl içerisinde Sandal, eski eşi adına Sırbistan’da 250 bin Euro değerinde bir konut alacak. Sandal, Jahovic’e aylık 15 bin lira nafaka ödeyecek. Baba, çocuklar için 5’er bin liradan 10 bin lira iştirak nafakası verecek. Yıllık 60 bin lira tatil parasını, eğitim masraflarını ve diğer giderleri karşılayacak. Jahovic istediği zaman Sandal, eski eşine araç kiralayacak. Jahovic’e 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa Sandal’ın araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak.

‘KOLAY DEĞİL’

Üzgün olduğu gözlenen Emina Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullandı.

BU SAĞLAM BAĞ DEVAM EDECEK

Öğleden sonra adliyeye aynı araçla gelip yine birlikte ayrılan ikiliden ünlü popçu, “Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik beraber gidiyoruz” dedi.