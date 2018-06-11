Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Geçtiğimiz çarşamba günü eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini resmen noktalayan Mustafa Sandal Antalya'da rüzgar gibi esti.
SANDAL'IN ENERJİ PATLAMASI
Sandal, Antalya’da bu yıl 26.’sı düzenlenen Türkiye’nin moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show'da sahneye çıkarak "Sen olsaydın" şarkısını seslendirdi.
Mustafa Sandal söyledi, Paris Hilton yürüdü VİDEO
SANDAL PARİS'LE SAHNEDE
Şarkı söylerken mankenlerin yürüyüşüne eşlik eden Sandal için boşanmanın iyi geldiği yorumları yapıldı. Paris Hilton da Sandal'a eşlik etmeyi ihmal etmedi.