taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4802
EURO
5,2928
ALTIN
186,95
PETR
76,2500

Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Birkaç gün önce eşi Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, Antalya'da bir defilede podyuma çıktı. Sandal'ın performansı göz doldurdu.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Magazin

Geçtiğimiz çarşamba günü eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini resmen noktalayan Mustafa Sandal Antalya'da rüzgar gibi esti.

Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

SANDAL'IN ENERJİ PATLAMASI

Sandal, Antalya’da bu yıl 26.’sı düzenlenen Türkiye’nin moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show'da sahneye çıkarak "Sen olsaydın" şarkısını seslendirdi.

Mustafa Sandal söyledi, Paris Hilton yürüdü VİDEO

SANDAL PARİS'LE SAHNEDE

Şarkı söylerken mankenlerin yürüyüşüne eşlik eden Sandal için boşanmanın iyi geldiği yorumları yapıldı. Paris Hilton da Sandal'a eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

167
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı

73
Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

227
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde

61
Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

78
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

107
En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM