Mustafa Sandal'a boşanma yaradı

Saadet Partisi Genel Başkanı, Abdullah Gül'ün "İttifak yoksa beni de mazur görün" dediğini söyledi.

7

En fazla sermaye girişi Türkiye'ye olacak

Bu yıl sonunda en fazla sermaye girişinin 51,3 milyar dolarla Türkiye'ye gerçekleşeceği, en çok para çıkışının ise 77 milyar dolarla Kore'de yaşanacağı tahmin ediliyor.