Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in adı Sadettin Saran ile anılıyordu.

Aşk dedikoduları doğru çıktı. Sadettin Saran, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile aşkını resmen belgeledi.

Sadettin Saran ile Emina Jahovic'in aşkını ilan etmesinin ardından Mustafa Sandal da atağa geçti.

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal ile ilişki yaşadığını açıkladı.

"AŞIK OLMAYACAK BİR KADIN TANIMIYORUM"

Hindistan, aşk dedikodularını şu sözlerle doğruladu: "Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım. Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal’a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum.

Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel bir şekilde kalsın istiyoruz. Sonu belki olacak belki olmayacak. Bize kalsın istiyoruz.





SOSYAL MEDYADAN BAŞLAYAN AŞK

Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk orada konuştuk. Sonra başladık işte…

Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor bazen.

Mesajın detaylarına girmeyeyim. Çok özel bir boyut.

FOTOĞRAF: Sadettin Saran ve Emina Jahovic

EMİNA İLE GÖRÜŞEBİLİR, RAHATSIZ OLMAM

Emina’ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 seneyi paylaştılar. 2 çocuk var. Tabii ki görüşecekler. Ben kolay unutulacağını sanmıyorum.

Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem.

O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek.

Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın.

O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek."