taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.55675
Euro
6.3243
Altın
1228.65
Borsa
90541.53
Gram Altın
219.67

Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal'a aşık olmayacak bir kadın tanımadığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in adı Sadettin Saran ile anılıyordu.

Aşk dedikoduları doğru çıktı. Sadettin Saran, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile aşkını resmen belgeledi.

Sadettin Saran ile Emina Jahovic'in aşkını ilan etmesinin ardından Mustafa Sandal da atağa geçti.

Ceren Hindistan, Mustafa Sandal ile ilişki yaşadığını açıkladı.

"AŞIK OLMAYACAK BİR KADIN TANIMIYORUM"

Hindistan, aşk dedikodularını şu sözlerle doğruladu: "Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım. Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal’a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum.

Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel bir şekilde kalsın istiyoruz. Sonu belki olacak belki olmayacak. Bize kalsın istiyoruz.

Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

SOSYAL MEDYADAN BAŞLAYAN AŞK

Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk orada konuştuk. Sonra başladık işte…

Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor bazen.

Mesajın detaylarına girmeyeyim. Çok özel bir boyut.

Mustafa Sandal'ın yeni aşkı Ceren Hindistan

FOTOĞRAF: Sadettin Saran ve Emina Jahovic

EMİNA İLE GÖRÜŞEBİLİR, RAHATSIZ OLMAM

Emina’ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 seneyi paylaştılar. 2 çocuk var. Tabii ki görüşecekler. Ben kolay unutulacağını sanmıyorum.

Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem.

O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek.

Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın.

O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

173
Merkel kan kaybediyor

Merkel kan kaybediyor

17
Cocu'nun maç sonu görüntüsü

Cocu'nun maç sonu görüntüsü

67
Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

82
Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

40
Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

101
İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM