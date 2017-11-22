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Mustafa Sarıgül 2019'da yeniden aday

Şişli Belediyesi eski başkanı Sarıgül, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını söyledi.

22.11.2017 - 15:04
  1. Haberler
  2. Politika

Van depreminden sonra Şişli Belediye Başkanı olarak kente öğretmenevi yaptıran Mustafa Sarıgül, Öğretmenler Günü nedeniyle yeniden Van'a gitti.

ŞİŞLİ'YE GERİ DÖNÜYOR

Burada incelemelerde bulunan Sarıgül, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların kendisini nerede görmek istiyorsa orada olacağını ifade eden Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde Şişli Belediye başkanlığı için aday olacağını açıkladı.

Mustafa Sarıgül 2019'da yeniden aday

"SANDIKTAN ÇIKAR ÇIKMAZ VAN'A GELECEĞİM"

Sarıgül, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van'a yapacağım. Neden Van'a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz" dedi.

Mustafa Sarıgül 2019'da yeniden aday

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